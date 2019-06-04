Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик»

Президент России Владимир Путин призвал в течение нескольких ближайших лет окончательно избавиться от такого позорного явления как «обманутый дольщик», не нанеся при этом вреда строительной отрасли.

Вопрос обманутых дольщиков обсуждался во вторник на совещании главы государства с правительством.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», - заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что сделать это надо таким необременительным для строительной отрасли способом, чтобы не причинить ущерба объемам возводимого жилья и других объектов.