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18:07   4 Июня 2019
Россия

Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик»

Путин призвал избавиться от позорного явления «обманутый дольщик»

Президент России Владимир Путин призвал в течение  нескольких ближайших лет окончательно избавиться от такого позорного явления как «обманутый дольщик», не нанеся при этом вреда строительной отрасли.

Вопрос обманутых дольщиков обсуждался во вторник на совещании главы государства с правительством.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», - заявил Путин.

При этом президент подчеркнул, что сделать это надо таким необременительным для строительной отрасли способом, чтобы не причинить ущерба объемам возводимого жилья и других объектов.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #строительство #обманутыедольщики #позорноеявление

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