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 Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз

Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз
17:41   4 Июня 2019
Весь мир

Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз

Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз, сообщает 4 июня ТАСС.

 Выступая на пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Трамп заявил, что Brexit скорее всего произойдет. 

«Это великая страна и она хочет [вернуть] собственную идентичность, она хочет иметь собственные границы, она хочет сама вести свои дела», — заявил он. 

Глава Белого дома находится в Великобритании с государственным визитом.

«Развод» Великобритании и ЕС должен был произойти в конце марта, спустя два года после подачи заявления о выходе. Но депутаты Палаты общин парламента Великобритании три раза отклоняли проект соглашения об условиях Brexit. ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании на апрель-май, а затем на конец октября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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