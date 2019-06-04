Американский лидер Дональд Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз, сообщает 4 июня ТАСС.

Выступая на пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Трамп заявил, что Brexit скорее всего произойдет.

«Это великая страна и она хочет [вернуть] собственную идентичность, она хочет иметь собственные границы, она хочет сама вести свои дела», — заявил он.

Глава Белого дома находится в Великобритании с государственным визитом.

«Развод» Великобритании и ЕС должен был произойти в конце марта, спустя два года после подачи заявления о выходе. Но депутаты Палаты общин парламента Великобритании три раза отклоняли проект соглашения об условиях Brexit. ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании на апрель-май, а затем на конец октября.