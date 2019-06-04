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17:38   4 Июня 2019
Россия

Путин пообещал разобраться в причинах ЧП на заводе в Дзержинске

Путин пообещал разобраться в причинах ЧП на заводе в Дзержинске

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее происшествие на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске.

Глава РФ заявил, что нужно посмотреть, как на предприятии прошла работа по устранению нарушений, выявленных в апреле. Он пообещал обсудить этот вопрос с прокуратурой.

Ранее глава МЧС России Евгений Зинчев на совещании с Путиным сообщил, что в ходе апрельской проверки на предприятии были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, которые нужно было устранить до 28 августа текущего года.

Напомним, что ЧП произошло 1 июня. В результате взрывов пострадали 116 человек. Предполагается, что инцидент мог произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила.

Путин пообещал разобраться в причинах ЧП на заводе в Дзержинске

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #происшествия #прокуратура #дзержинск

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