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17:44   4 Июня 2019
Россия

Путин на полях ПМЭФ встретится с Гутерришем, Радевым, Пелегрини и Пашиняном

Путин на полях ПМЭФ встретится с Гутерришем, Радевым, Пелегрини и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд отдельных двусторонних встреч на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

Об этом журналистам во вторник рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков:

«Президент РФ отдельно встретится 6 июня с президентом Республики Болгария (Руменом Радевым), с премьер-министром Словакии (Петером Пеллегрини), с премьер-министром Армении (Николом Пашиняном,)», - сообщил Ушаков.

При этом он добавил, что президент встретится в среду с прембер-министром Саксонии (федеральной земли в ФРГ) Михаэлем Кречмером и с генсеком ООН Антониу Гутерришем, а также в кулуарах форума состоится много двусторонних контактов, часть из которых запланирована, а часть не предусмотрена никакой программой.

«То есть, будет активное, в том числе, и неформальное общение нашего президента с участниками форума», - подчеркнул Ушаков.

Ранее помощник президента РФ сообщил журналистам. Что в среду 5 июня Владимир путин проведен в Кремле встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, причем, по его словам, встреча пройдет и в узком составе и в расширенном.

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Автор: Александр Люблинский
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