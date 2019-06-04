Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Якушев заявил, что все застройщики в РФ перейдут на эскроу через два года

Якушев заявил, что все застройщики в РФ перейдут на эскроу через два года

 Злоумышленники пытались похитить имущество из РКК «Энергия»

Злоумышленники пытались похитить имущество из РКК «Энергия»
РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

 Зеленский прилетел в Брюссель

Зеленский прилетел в Брюссель
Президент Мексики заявил, что не поедет в Японию на саммит G20

Президент Мексики заявил, что не поедет в Японию на саммит G20

 Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз

Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз
Якушев заявил, что все застройщики в РФ перейдут на эскроу через два года

Якушев заявил, что все застройщики в РФ перейдут на эскроу через два года

 Злоумышленники пытались похитить имущество из РКК «Энергия»

Злоумышленники пытались похитить имущество из РКК «Энергия»
РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

 Зеленский прилетел в Брюссель

Зеленский прилетел в Брюссель
Президент Мексики заявил, что не поедет в Японию на саммит G20

Президент Мексики заявил, что не поедет в Японию на саммит G20

 Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз

Трамп уверен, что Великобритания покинет Евросоюз
17:15   4 Июня 2019
Россия

Путин 7 июня на ПМЭФ встретится с представителями иностранного бизнеса

Путин 7 июня на ПМЭФ встретится с представителями иностранного бизнеса

Российский лидер Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня встретится с представителями иностранного бизнеса, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, встреча с главами крупнейших иностранных компаний состоится во второй половине дня 7 июня. В ней примут участие около 70 участников, уточнил Ушаков.

В рамках встречи планируется обсудить тему работы предпринимателей в России, вопросы по активизации и привлечению иностранных инвестиций, возможность создания в России высокотехнологичных производств и многое другое, резюмировал помощник главы государства.

Ранее сообщалось, что в петербургском форуме поучаствует председатель КНР - он посетит Россию в период с 5 по 7 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #бизнес #ушаков #пмэф #пмэф 2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...