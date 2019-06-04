Путин 7 июня на ПМЭФ встретится с представителями иностранного бизнеса

Российский лидер Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня встретится с представителями иностранного бизнеса, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, встреча с главами крупнейших иностранных компаний состоится во второй половине дня 7 июня. В ней примут участие около 70 участников, уточнил Ушаков.

В рамках встречи планируется обсудить тему работы предпринимателей в России, вопросы по активизации и привлечению иностранных инвестиций, возможность создания в России высокотехнологичных производств и многое другое, резюмировал помощник главы государства.

Ранее сообщалось, что в петербургском форуме поучаствует председатель КНР - он посетит Россию в период с 5 по 7 июня.