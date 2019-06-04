РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

Русская православная церковь выясняет детали предложения комиссии сейма Латвии по правам человека и общественным делам о порядке формирования Латвийской православной церкви, сообщил «Политике Сегодня» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

«Мы сейчас проверяем эту информацию, что именно предлагают члены комиссии. Поменять существующий закон или принять новый? Будет ли этот закон касаться только Латвийской православной церкви, а других конфессий не касаться?», - не взялся обсуждать инициативу Якимчук.

Латвийская комиссия предлагает норму закона, согласно которой руководящие посты в ЛПЦ могут занимать только граждане республики, проживающие в стране не менее десяти лет. Авторы законопроекта аргументирует инициативу укреплением автономии религиозной организации и возможностью «избежать потенциального влияния из-за рубежа».

В конечном итоге мера послужит укреплению государственной и общественной безопасности Латвии, полагают члены комиссии. В настоящий момент руководителей ЛПЦ (главу церкви, митрополитов, архиепископов, епископов) назначает Московский патриархат, так как Латвийская православная церковь является канонической территорией Русской православной церкви.