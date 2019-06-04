Валерия считает, что Алсу зря отправила дочь на «Голос.Дети»

Певица Валерия считает, что популярные артисты не должны продвигать своих детей в конкурсах. Такое заявление она сделала в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По мнению певицы, известным артистам и публичным людям не стоит отправлять детей «вот так на Голгофу». Она также отметила, что Микелла — очень талантливый ребенок, но Алсу не должна была отправлять ее на конкурс.

«Получается, что есть аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса [ее дочери]. Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это неправильно. Должны быть все абсолютно в одинаковых условиях», — отметила она.

Валерию также привела в ужас общественность, напавшая на ребенка. Певица отметила, что не считает детские конкурсы хорошей идеей. Ведь если ребенок займет первое место — у него снесет крышу, а если не выиграет, то может сломаться.

СМИ напоминает, после расследования, подтвердившего накрутку голосов зрителей в пользу дочери Алсу, Первый канал аннулировал результаты шоу. Финал переиграли, и в нем все девять участников стали победителями.

Ранее сообщалось, что брат участницы «Голоса» намерен судиться с Алсу и ее мужем.