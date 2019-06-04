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16:58   4 Июня 2019
Россия

Валерия считает, что Алсу зря отправила дочь на «Голос.Дети»

Валерия считает, что Алсу зря отправила дочь на «Голос.Дети»

Певица Валерия считает, что популярные артисты не должны продвигать своих детей в конкурсах. Такое заявление она сделала в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По мнению певицы, известным артистам и публичным людям не стоит отправлять детей «вот так на Голгофу». Она также отметила, что Микелла — очень талантливый ребенок, но Алсу не должна была отправлять ее на конкурс. 

«Получается, что есть аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса [ее дочери]. Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это неправильно. Должны быть все абсолютно в одинаковых условиях», — отметила она.

Валерию также привела в ужас общественность, напавшая на ребенка. Певица отметила, что не считает детские конкурсы хорошей идеей. Ведь если ребенок займет первое место — у него снесет крышу, а если не выиграет, то может сломаться. 

СМИ напоминает, после расследования, подтвердившего накрутку голосов зрителей в пользу дочери Алсу, Первый канал аннулировал результаты шоу. Финал переиграли, и в нем все девять участников стали победителями. 

Ранее сообщалось, что брат участницы «Голоса» намерен судиться с Алсу и ее мужем.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #алсу #микелла #голос дети

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