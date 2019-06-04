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17:13   4 Июня 2019
Россия

Росгвардия проверяет сообщение о минировании здания МИА «Россия сегодня»

Росгвардия проверяет сообщение о минировании здания МИА «Россия сегодня»

Проверка здания  МИА «Россия сегодня» в центре Москвы после телефонного звонка с сообщением о якобы заложенном там взрывном устройстве угрозы не выявила, в настоящее время ожидается прибытие кинологов для более тщательной проверки.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе международного информационного агентства.

«После поступления соответствующего сообщения от следственно-оперативной группы ОВД Хамовники началась проверка. Силами ЦСН вневедомственной охраны Росгвардии и службой безопасности Агентства проведено обследование здания на Зубовском бульваре на предмет выявления предметов, похожих на взрывчатые вещества. Ничего не обнаружено», - говорится в сообщении.

Подробностей о результатах проверки здания МИА «Россия сегодня» кинологами к настоящему моменту не приводится. Ситуация уточняется.

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Автор: Александр Люблинский

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