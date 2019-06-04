Лавров обсудил с спецпредставителем генсека ООН кризис в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме ситуацию в Ливии. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В ведомстве заявили, что во время беседы политики обменялись мнениями по ситуации в Ливии, отметив важность прекращения войны и налаживания диалога, чтобы страна как можно скорее вышла из затянувшегося кризиса.

«С российской стороны был подтвержден неизменный настрой на активное содействие продвижению политпроцесса в Ливии с конечной целью формирования единых органов власти, способных эффективно решать насущные задачи, включая борьбу с терроризмом и экстремистской идеологией, а также выражена принципиальная поддержка посреднических усилий Саляме», — заявили в МИД РФ.

СМИ напоминает, в Ливии сейчас двоевластие. В республики действуют два кабмина. Первый и признанный международным сообюществом — Правительство национального согласия Фаиза Сараджа — находится в Триполи, а второй — временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани — работает в восточной части Ливии вместе с избранным парламентом.