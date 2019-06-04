Глава Союза «Чернобыль» в Петербурге посмотрел сериал HBO и расстроился за российское кино

Британско-американский мини-сериал «Чернобыль», премьера которого состоялась 5 мая 2019 года, уже обогнал по популярности другой мега-прославленный продукт канала HBO — «Игру престолов». В рейтинге авторитетного ресурса Internet Movie Database (IMDb), основанном на зрительских оценках, «Чернобыль» оказался на первом месте с результатом в 9,6 балла по десятибалльной шкале.

Сериал о событиях в СССР в 1986 году смотрят чиновники высокого ранга. Например, министр культуры РФ Владимир Мединский, который заявил, что это «ярко, интересно и сделано с любовью и симпатией к простому человеку». А также те, кто был в числе ликвидаторов крупнейшей аварии в истории атомной энергетики.

Один из них — Василий Найда. Сейчас он — председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союз «Чернобыль» России. А в 1986 году в возрасте 43 лет в должности начальника медицинской службы оперативной группы ГО СССР работал на месте аварии. Забугорный сериал Василию Григорьевичу нравится, говорит, что интересно, но возмущается, что сняли его не российские кинодеятели.

«Если честно, не понимаю… Почему американцы смогли сделать, а наши молчат? Это же был колоссальный труд человеческий, безопасность человеческая, миллионы людей пострадали. Не смогли они сделать свой фильм. Американцы делают, а наши отсиживаются в кустах. Это что такое? Это большой прокол», — возмутился Найда в беседе с «Политикой Сегодня».

По словам главы петербургского Союза «Чернобыль», авторы сериала не сочиняют о происходивших в апреле 1986 года событиях. Реалистично показали, как замалчивали аварию на АЭС.

«Молчание после взрыва. Это же было, правда. Не говорили ни в Киеве, ни в Припяти. 26 апреля народ ходил, гулял, свадьбы играли. Это вообще уму непостижимо. Сокрытие было капитальное. Здесь американцы не соврали», — говорит Найда.

Впрочем, есть в сериале и приукрашенные вещи. Василий Григорьевич назвал их «страшилками», но считает, что они уместны — все же речь не о документальном, а о художественном кино.

«Ну вот показывают, что кожа, мышцы отрываются из-за того, что человек дотронулся до объекта. Это неправда. Так не бывает. Я как врач говорю. Человек заболевает от огромной дозы облучения и в процессе болезни появляется ряд других вещей. Потому что угнетается, в первую очередь, иммунная система. Или, допустим, показывают, как лежит ликвидатор в шестой клинике в Москве. Не пускают жену к нему, говорят, что вы будете заражены. Неправда. Потому что невозможно облучиться, если зашел и вышел. Сотрудники клиники могли потихоньку получать радиацию от тех, кто там лежал», - делится наблюдениями Найда.

По мнению собеседника агенства, создатели сериала набрали материал от украинских ликвидаторов, поэтому воссоздали точно и советский быт, и те события.

«Обидно за наш кинематограф. За 33 года с момента аварии можно было два-три хороших фильма сделать с целью обучения. Чтобы не повторилось такого. А американцы нос утерли», — сокрушается ликвидатор.

Впрочем, у отечественного кинематографа есть шанс исправиться. Министр культуры Мединский анонсировал сразу несколько фильмов о Чернобыле, которые сейчас готовятся в России.