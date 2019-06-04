Ушаков рассказал о запланированных на 5 июня переговорах Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил во вторник, что запланированные на среду 5 июня переговоры Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином пройдут и в узком формате и в расширенном.

Также Ушаков рассказал журналистам, что российский и китайский лидеры планируют обсудить ряд актуальных международных вопросов – ситуацию на Корейском полуострове и Венесуэле, сирийское мирное урегулирование, соглашение по ядерной программе Ирана и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Что касается международной проблематики, то наиболее актуальные темы будут затронуты. Позиция Китая и Россия по большинству международных проблем или близки, или полностью совпадает», - добавил он.

Кроме того, по словам помощника президента РФ, на переговорах в Кремле будут обсуждаться отношения России и Китая с крупными западными странами, в том числе с Соединенными Штатами Америки.