Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Валерия считает, что Алсу зря отправила дочь на «Голос.Дети»

Валерия считает, что Алсу зря отправила дочь на «Голос.Дети»

 Пассажиры вернувшегося Boeing отметили отличную работу экипажа

Пассажиры вернувшегося Boeing отметили отличную работу экипажа

РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

 Зеленский прилетел в Брюссель

Зеленский прилетел в Брюссель
Коррупция привела к потере «идеологических ориентиров» у боевиков в Сирии

Коррупция привела к потере «идеологических ориентиров» у боевиков в Сирии

 Ушаков рассказал о запланированных на 5 июня переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ушаков рассказал о запланированных на 5 июня переговорах Путина и Си Цзиньпина
Валерия считает, что Алсу зря отправила дочь на «Голос.Дети»

Валерия считает, что Алсу зря отправила дочь на «Голос.Дети»

 Пассажиры вернувшегося Boeing отметили отличную работу экипажа

Пассажиры вернувшегося Boeing отметили отличную работу экипажа

РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

РПЦ заинтересовалась церковной реформой в Латвии

 Зеленский прилетел в Брюссель

Зеленский прилетел в Брюссель
Коррупция привела к потере «идеологических ориентиров» у боевиков в Сирии

Коррупция привела к потере «идеологических ориентиров» у боевиков в Сирии

 Ушаков рассказал о запланированных на 5 июня переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ушаков рассказал о запланированных на 5 июня переговорах Путина и Си Цзиньпина
16:25   4 Июня 2019
Весь мир

Ушаков рассказал о запланированных на 5 июня переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ушаков рассказал о запланированных на 5 июня переговорах Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил во вторник, что запланированные на среду 5 июня переговоры Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином пройдут и в узком формате и в расширенном.

Также Ушаков рассказал журналистам, что российский и китайский лидеры планируют обсудить ряд актуальных международных вопросов – ситуацию на Корейском полуострове и Венесуэле, сирийское мирное урегулирование, соглашение по ядерной программе Ирана и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Что касается международной проблематики, то наиболее актуальные темы будут затронуты. Позиция Китая и Россия по большинству международных проблем или близки, или полностью совпадает», - добавил он.

Кроме того, по словам помощника президента РФ, на переговорах в Кремле будут обсуждаться отношения России и Китая с крупными западными странами, в том числе с Соединенными Штатами Америки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#путин #ушаков #переговры #сицзиньпин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...