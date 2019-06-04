Коррупция привела к потере «идеологических ориентиров» у боевиков в Сирии

Боевики из группировки «Ахрар аш-Шам» расстреляли одного из своих главарей Бина Мухаммада в провинции Алеппо из-за того, что тот присвоил себе деньги, выделенные на рядовых боевиков. Как сообщают источники, происшествие случилось 1 июня близ населенного пункта Аулан на северо-востоке Алеппо.

Ситуация с финансированием в протурецких формированиях «Свободной сирийской армии» уже долгое время нестабильна: боевики «умеренной оппозиции» протестовали, требуя от Анкары повышения жалования.

В настоящее время финансирование боевиков «умеренной оппозиции» в САР подвержено коррупции, считает военный эксперт Борис Рожин, пишет ФАН.

В сеть неоднократно выкладывали документы и фото, на которых главари «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» отдыхали в Турции, в то время как рядовым боевикам задерживают сто долларов за работу в отряде, отметил эксперт.

Коррупция присутствует по обе стороны границы — прежде чем попасть в Сирию, часть денег уходит турецким генералам, распоряжающимся финансированием «Свободной сирийской армии». Большинство боевиков разочаровались в своих покровителях и лидерах. Турция сыграла немалую роль в разложении в рядах боевиков на севере Сирии, резюмировал эксперт.