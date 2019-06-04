Пассажиры вернувшегося Boeing отметили отличную работу экипажа

Обстановка на борту вернувшегося рейса UT705 была спокойной. Об этом 4 июня телеканалу «360» рассказали сами пассажиры.

По словам Людмилы Зацарицинной, самолет летел в штатном режиме где-то час. В какой-то момент женщине начало сильно закладывать уши. Она подчеркнула, что такого обычно не происходит. Чуть позже капитан сообщил об аварийном снижении.

«В этот же момент выпали кислородные маски», — рассказала она.

Пассажирка сообщила, что самолет снижался примерно 10 минут. В салоне от страха кричали дети, у всех болели уши.

Однако позже пилот сообщил, что самолет возвращается в аэропорт. После этого пассажирам разрешили снять маски. В самолете чувствовался непонятный запах.

Отдельно женщина отметила экипаж и стюардесс. Она сказала, что они потрясающе справились с работой.

Напомним, ЧП с авиалайнером Utair случилось 4 июня. Boeing 737-524 долетел из Москвы до Полоцка, после чего развернулся назад, так и не долетев до Берлина.

В результате происшествия никто не пострадал, все живы и здоровы.