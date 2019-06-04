«Газпром космические системы» сообщил о проблемах с двигателем у спутника «Ямал-601»
Программу выведения спутника «Ямал-601» на орбиту могут изменить, сообщил оператор спутника — компания «Газпром космические системы».
У аппарата возникли проблемы с одним из двигателей, поэтому производитель «Ямала-601» - французская компания Thales Alenia Space - устроит дополнительную проверку апогейного двигателя. Это займет какое-то время, в связи с чем программу полета, вероятно, придется скорректировать.
Ракета-носитель «Протон-М» с российским спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур 30 мая. Он заменит на орбите спутник «Ямал-202».
#Ямал601: ПУСК! ???? 30 мая в 20:42 мск с Байконура осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведен российский спутник связи и телевещания «Ямал-601» в интересах оператора АО «Газпром космические системы». Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/yqMBI8E2Y7— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2019