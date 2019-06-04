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16:14   4 Июня 2019
Россия

«Газпром космические системы» сообщил о проблемах с двигателем у спутника «Ямал-601»

«Газпром космические системы» сообщил о проблемах с двигателем у спутника «Ямал-601»

Программу выведения спутника «Ямал-601» на орбиту могут изменить, сообщил оператор спутника — компания «Газпром космические системы».

У аппарата возникли проблемы с одним из двигателей, поэтому производитель «Ямала-601» - французская компания Thales Alenia Space - устроит дополнительную проверку апогейного двигателя. Это займет какое-то время, в связи с чем программу полета, вероятно, придется скорректировать.

Ракета-носитель «Протон-М» с российским спутником связи «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур 30 мая. Он заменит на орбите спутник «Ямал-202».

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #газпром #байконур #наука #общество #ямал-601 #thales alenia space

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