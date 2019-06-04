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16:12   4 Июня 2019
Россия

Полиция Норвегии задержала россиянина за покушение на убийство в Осло

Полиция Норвегии задержала россиянина за покушение на убийство в Осло

Норвежская полиция задержала во вторник гражданина России в центре Осло. Он подозревается в покушении на убийство, передает 4 июня ТАСС со ссылкой на телеканал NRK. 

По информации телеканала, в столичном районе Грюнерлекка во вторник 30-летний задержанный напал на филиппинца c ножом. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травами.

Из-за того, что мужчина во время нападения выкрикивал лозунги во славу Аллаха, к расследованию дела подключились спецслужбы. Но по словам офицера полиции Анне Аллрэка Сулемы, правоохранители не считают случай терактом. 

Известно, что обвиняемый уже не раз нарушал закон, сообщает норвежская газета «VG». Так, в 2017 году он сломал забор и напал на рабочих на строительной площадке, а в 2014 году был осужден за насилие в отношении государственного служащего.

По информации норвежского издания, перед нападением в районе, где проживал преступник, произошел пожар. Полиция намерена узнать, есть ли связь между нападением и пожаром. 

По словам одного из очевидцев, россиянин выбежал на улицу в одних штанах и футболке. 

Мужчина борется с психическими проблемами. Также он страдает алкоголизмом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #норвегия #осло

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