Путин открыл памятник героям сопротивления в концлагерях

Глава государства Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника, который посвящен героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности.

Президент отметил, что памятники необходимы, чтобы память о событиях оставалась в сердцах людей. Это поможет не допустить повторения трагедий, которые произошли в прошлом. По словам Путина, благодаря мужеству узников, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена «машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой».

Владимир Путин зажег свечу на открытии памятника героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто. В церемонии принял участие глава Попечительского совета Еврейского музея Виктор Вексельберг, который рассказал, что среди погибших у него было 16 родственников. pic.twitter.com/bc1qsV4ViB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 4, 2019

Всего было подано 98 заявок на конкурс по разработке памятника. Его выиграл архитектор из Саратова Олег Фандеев.

Глава Попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Виктор Вексельберг считает, что открытие монумента важно и символично.