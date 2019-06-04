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15:56   4 Июня 2019
Россия

Путин открыл памятник героям сопротивления в концлагерях

Путин открыл памятник героям сопротивления в концлагерях

Глава государства Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника, который посвящен героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности.

Президент отметил, что памятники необходимы, чтобы память о событиях оставалась в сердцах людей. Это поможет не допустить повторения трагедий, которые произошли в прошлом. По словам Путина, благодаря мужеству узников, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена «машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой».

Всего было подано 98 заявок на конкурс по разработке памятника. Его выиграл архитектор из Саратова Олег Фандеев.

Глава Попечительского совета Еврейского музея и Центра толерантности Виктор Вексельберг считает, что открытие монумента важно и символично. 

«Народ, который забудет прошлое, не имеет будущего. Поэтому памятник, который мы сегодня открываем в музее, является важным символом незабываемой, больной раны, великой памяти», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #памятник #евреи #общество

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