Правительство Финляндии хочет открыть новый пункт пропуска через границу с Россией

Новый кабмин Финляндии опубликовал программу будущего правительства, из которой следует, что министры планируют рассмотреть возможность открытия нового погранперехода Париккала – между пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа.

Программу нового кабинета министров опубликовала во вторник правительственная коалиция партий, которую возглавляет лидер победившей на прошедших парламентских выборах СДП – Социал-демократической партии – Антти Ринне.

В документе, озаглавленном «Привлекающая к участию и умелая Финляндия: социально, экономически и экологически устойчивое общество» и состоящем из более чем 160 страниц, в частности, говорится:

«Комиссия изучит возможность открытия пункта пересечения границы Париккала в Южной Карелии для международных перевозок».

Там же отмечается, что в настоящее время, через этот переход осуществляются исключительно грузоперевозки.

Ранее, с 2915 года, российское правительство не раз обращалось к властям Финляндии с предложением открыть пропускной пункт Сювяоро-Париккала для пассажиров. Последний раз эта тема поднималась между сторонами в 2017 году.