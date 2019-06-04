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15:38   4 Июня 2019
Россия

Молодежь Петербурга собирает в метро подписи в поддержку Беглова

Молодежь Петербурга собирает в метро подписи в поддержку Беглова

Молодежь Петербурга агитирует горожан участвовать в выборах губернатора. Они раздают флаеры и собирают подписи в поддержку врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом 4 июня сообщают «Невские новости». 

Как передает издание, жители города во вторник на станциях метро застали волонтеров на информационных стендах. Юноши и девушки агитируют за выдвижение Беглова на пост губернатора города. 

Две такие точки находятся на станциях «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского». На них парни и девушки, одетые в синие ветровки и белые бейсболки, стоят рядом с трибунами с текстом «8 сентября 2019 года выборы губернатора Санкт-Петербурга». Молодые люди раздают прохожим листовки с портретом Беглова и собирают подписи в его поддержку. 

Ранее стало известно, что Беглов будет участвовать в выборах на пост городского главы. Он один из первых подал документы в горизбирком. Политик объяснил, что не видит смысла откладывать. 

«Я иду как самовыдвиженец и считаю, что чем быстрее, тем лучше», — сказал он. 

Также врио губернатора призвал горожан помочь разработать его предвыборную программу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов #выборы губернатора

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