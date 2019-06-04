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15:32   4 Июня 2019
Россия

Более 60 регионов перешли на новую систему обращения с отходами

Более 60 регионов перешли на новую систему обращения с отходами

Более 60 субъектов РФ перешли на новую систему обращения с твердыми отходами к концу мая. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

С начала года в России действует реформа в сфере ТКО. Она предназначена для решения проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, улучшения экологической обстановки. Теперь с ТКО будут работать региональные операторы.

Во время внедрения новой системы регионы столкнулись с некоторыми проблемами. В частности, речь идет о повышении платы за услуги обращения с ТКО, особенно в сельской местности.

«Мы считаем, необходимо пересматривать норматив накопления отходов для сельской местности и вводить дифференцированную плату», — сказал Майоров.

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Автор: Виктория Разумовская
#мусор #экология #свалки #тко

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