Более 60 регионов перешли на новую систему обращения с отходами

Более 60 субъектов РФ перешли на новую систему обращения с твердыми отходами к концу мая. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

С начала года в России действует реформа в сфере ТКО. Она предназначена для решения проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, улучшения экологической обстановки. Теперь с ТКО будут работать региональные операторы.

Во время внедрения новой системы регионы столкнулись с некоторыми проблемами. В частности, речь идет о повышении платы за услуги обращения с ТКО, особенно в сельской местности.