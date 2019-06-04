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15:35   4 Июня 2019
Россия

Володин сообщил, что перед подачей заявки в ПАСЕ Госдума проконсультируется с фракциями

Володин сообщил, что перед подачей заявки в ПАСЕ Госдума проконсультируется с фракциями

Консультации со всеми думскими фракциями состоятся в нижней палате парламента перед тем, как российская делегация решит направить заявку на участие в летней сессии ПАСЕ. Такое заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Во время консультаций парламентарии проанализируют все возможные риски, после чего примут конкретные решения, отметил спикер Госдумы.

Володин также сказал, что российская делегация выступает за «диалог на равных» и подчеркнул, что никто не вправе ущемлять права национальных делегаций.

Ранее сообщалось, что комитет ПАСЕ предложил российской делегации поучаствовать в июньской сессии.

 

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Автор: Ольга Шпакова
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