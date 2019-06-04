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15:17   4 Июня 2019
Россия

Медведев заявил, что регионы должны быть связаны единой транспортной сетью

Медведев заявил, что регионы должны быть связаны единой транспортной сетью

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития бизнеса в России все регионы должны быть связаны единой транспортной сетью. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости. 

По словам Медведева, для развития бизнеса, торговли и межрегиональных связей необходима налаженная транспортная инфраструктура. При этом он напомнил, что проект обойдется государству в 6,3 миллиона рублей, а реализуется до конца 2024 года. 

«Для нас важно, чтобы регионы были связаны единой транспортной сетью, не должен стоять вопрос доступности» — сказал он.

Премьер также подчеркнул, что предстоит большая работа. Будут расширены важные транспортные магистрали. Речь идет о коридорах Запада-Востока и Северо-Юга. Также будут сформированы современные логистические инфраструктуры. Они смогут обеспечить транзит и экспорт.

Медведев также добавил, что Россия будет создавать основу для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. 

Глава кабмина выступал во вторник на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. 

Ранее Медведев рассказал о стратегии нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #транспорт

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