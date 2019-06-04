Четыре человека погибли при стрельбе в мотеле на севере Австралии

Злоумышленник проник на территорию одного из мотелей Дарвина на севере Австралии и открыл стрельбу из помпового ружья. Как сообщает 9News со ссылкой на полицию, в результате нападения погибли четверо человек, еще двое оказались ранены.

Сотрудники местных правоохранительных органов задержали стрелка через час после того, как он скрылся с места преступления.

Также есть информация о том, что при стрельбе в мотеле погибли пятеро, а не четверо. Другие подробности пока не сообщаются.