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Четыре человека погибли при стрельбе в мотеле на севере Австралии

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14:54   4 Июня 2019
Весь мир

Четыре человека погибли при стрельбе в мотеле на севере Австралии

Четыре человека погибли при стрельбе в мотеле на севере Австралии

Злоумышленник проник на территорию одного из мотелей Дарвина на севере Австралии и открыл стрельбу из помпового ружья. Как сообщает 9News со ссылкой на полицию, в результате нападения погибли четверо человек, еще двое оказались ранены.

Сотрудники местных правоохранительных органов задержали стрелка через час после того, как он скрылся с места преступления.

Также есть информация о том, что при стрельбе в мотеле погибли пятеро, а не четверо. Другие подробности пока не сообщаются.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #стрельба #австралия #весь мир #дарвин

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