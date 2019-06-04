МГУ занял первое место в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX

МГУ занял первое место в рейтинге 100 лучших российских вузов. Об этом говорится в рейтинге репутации вузов, который опубликовало агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

На втором месте оказался МФТИ, на третьем — МИФИ, на четвертом — СПбГУ, на пятом — Высшая школа экономики. Также в первую десятку вошли МГИМО, Томский политехнический университет.

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Подмосковья, четыре университета из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ПСПбГМУ), два — из Томска (ТПУ и ТГУ), а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского, пять федеральных университетов — Уральский, Сибирский, Казанский (Приволжский), Дальневосточный и Южный.

Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что университет добился таких результатов благодаря тому, что в вузе гармонично развиваются различные сферы. Он напомнил, что в новом учебном году откроются четыре новых направления подготовки и более десяти образовательных программ. Кроме того, в МГУ появятся новые лаборатории, научные центры.