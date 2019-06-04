Напавший с ножом на полицейского мужчина задержан в Москве

Мужчина ударил ножом в ногу полицейского во время проверки документов на севере Москвы, передает 4 июня ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как сообщила Иванова, во вторник жители дома по проезду Кадомцева вызвали полицейских, чтобы они разобрались с нарушителем общественного порядка в подъезде.

«В ходе выяснения обстоятельств и проверки документов один из мужчин нанес сотруднику удар ножом в область ноги», — добавила она.

Врачи уже осмотрели полицейского и оказали всю необходимую помощь. Нарушителя задержали и доставили в следственный отдел. Сейчас проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».