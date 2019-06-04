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15:30   4 Июня 2019
Россия

Беглов поблагодарил «Газпром» и Миллера за содействие в сдерживании роста тарифов

Беглов поблагодарил «Газпром» и Миллера за содействие в сдерживании роста тарифов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выразил благодарность компании «Газпром» и ее главе Алексею Миллеру за содействие в сдерживании роста тарифов для населения и промышленности.

Об этом во вторник сообщает информагентство «Невские новости». Благодаря договоренностям, достигнутым городскими властями с ПАО «Газпром» по переходу на физический метод распределения голубого топлива, удалось снизить финансовую нагрузку на потребителей и бюджет на четыре миллиарда рублей.

Как отмечается, после того, как ПАО «ТГК-1» в 2016 году перешло на физический метод распределения топлива, у предприятия образовались выпадающие доходы. 4 июня 2019 года было принято компромиссное решение о компенсации этих доходов в течение 2020 – 2023 годов в рассрочку, благодаря чему снизилась финансовая нагрузка и на потребителей и на бюджет города.

Издание также приводит заявление Александра Беглова о том, что руководство «Газпрома» и Алексей Миллер лично, приняв во внимание сложившуюся экономическую ситуацию и последствия резкого роста тарифов для промышленных предприятий Петербурга, заняли конструктивную позицию и заключили с властями города Договор о сотрудничестве в 2019 – 2021 годах, который был подписан в декабре 2018 года.

«В результате тариф ПАО «ТГК-1» на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса остался по-прежнему самым низким в городе, а рост тарифа для промышленных потребителей составил 11 % вместо изначально запрашиваемых 40 %», - подчеркнул глава города.

Беглов поблагодарил «Газпром» и Миллера за содействие в сдерживании роста тарифов 

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Автор: Александр Люблинский
#петербург #тарифы #миллер #газпром #беглов

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