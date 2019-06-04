Медведев заявил, что РФ продолжит создавать цифровую среду в вузах и школах

Первые результаты по подключению к интернету социальных объектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» появятся к концу этого года. С таким заявлением выступил 4 июня глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Продолжим создавать современную цифровую среду в школах, в университетах, подключать к интернету все социально значимые объекты, школы, а также фельдшерско-акушерские пункты», — заявил Медведев.

Он также добавил, что результаты должны быть к концу 2019 года. При этом премьер заявил, что для достижения этой цели и ряда других потребуется правильно распределить и силы, и средства, посмотреть на результат в регионах. Он также призвал следить за тем, чтобы деньги поступали исполнителям точно в срок.

«Пока с этим есть определённые сложности», — добавил он.

Премьер министр выступал во вторник на заседании президиума при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.