Милонов попросил Мединского вмешаться в скандал с BadComedian

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского заступиться за блогера BadComedian. В письме депутата говорится, что в последние время российское кино стало радовать зрителя большим ассортиментом, но многие фильмы далеки от художественного совершенства, пишет «News.ru».

Милонов отмечает, что потому как инвесторами съемок выступают налогоплательщики, народная критика должна помочь двигаться в нужном направлении и отказаться от финансирования «кинобрака».

Кинокритик Евгений Баженов, известный в сети под псевдонимом BadComedian, неоднократно указывал на недостатки российского кино и сыскал народную любовь и уважение, отметил Милонов.

Депутат увидел в судебном разбирательстве против блогера происки обиженных критикой режиссеров и призвал главу Минкульта защитить BadComedian.

Создатель YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов накануне заявил о возможном закрытии своего канала из-за кинокомпании Kinodanz.