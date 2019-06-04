Путь сапсерфера. Как я превратил хобби в дело жизни

Сапсерфингу в России быть, решил петербуржец Евгений Резонтов когда-то. А сегодня он собирает вокруг себя все сап-сообщества страны: спортсменов, школы, станции проката, магазины. Цель проста — популяризировать спорт, поставить на доску максимальное количество людей. Ведь на сапе любой водоем нипочем.

«Я люблю природу, больше чем город. На доске мой разум чист, я забываю обо всем плохом», — рассказывает Женя.

Когда он впервые встал на доску семь лет назад, именно эта любовь определила его дальнейший путь. Путь сапсерфера.

Сегодня сапсерфинг для Жени — это не просто спорт. Это образ жизни. В России он проводит с апреля по ноябрь, это время активной работы: жесткий график, мероприятия, проекты, встречи. Зимует там, где тепло: путешествует, катается, планирует и учится.

Эту зиму Женя провел на Хайнане и в Марокко:

«Я работаю и живу в кругу таких же увлеченных ребят. Все мысли о том, как сделать, чтобы больше людей могли заниматься тем же, какие навыки отточить самому, что нового посмотреть, узнать, с кем встретиться. Это и удовольствие и развитие. Такой образ жизни — то, о чем мечтал: я превратил хобби в работу».

Туристическое детство

Женя вырос в городе Тольятти на реке Волга.

«Так или иначе жизнь там связана с туризмом. Кто ходит по горам, кто по рекам, кто на Эверест, кто на Тянь Шань», — вспоминает он.

В городе ежегодно проходит множество разных фестивалей. Например, «Жигулевская кругосветка». Это водный маршрут по Волге и Усе вокруг Самарской Луки. Каждую весну (обычно старт дается 27–29 апреля в зависимости от погоды) десятки команд на веслах или под парусом сплавляются на больших деревянных ялах по сложившемуся маршруту. Путь занимает около недели. Так сложилось, что частью «кругосветки» стала еще и художественная самодеятельность.

«Все поют, участвуют в конкурсах, а по окончании фестиваля о приключениях участников ходят легенды», — говорит Женя.

Личный туристический маршрут начался еще в школе:

«У нас была каморка, забитая противогазами на случай химической атаки, а также снаряжением для походов: карабинами, веревками, обвязками, палатками. С ним мы ходили в лес и горы. Потом переключились на водные путешествия. Для этого купили в клуб несколько брезентовых байдарок «Таймень-2». Тяжеленные! Два рюкзака по 30 килограммов, но приходилось таскать. Из самых интересных походов — десятидневный трип на Урал по рекам Койва и Чусовая — прекраснейшие места. Десять дней гребли среди лесов, деревень, гор. Сказка!».

Ездили на спортивные сборы и соревнования.

«Бегаешь по лесу в каске и скалолазной обвязке с десятком звенящих карабинов, проходишь этапы на время, натягиваешь переправы, транспортируешь раненых. Командный дух, накал страстей! Наверное, соревноваться я полюбил именно тогда», — вспоминает он.

А вот классические школьные предметы не очень интересовали юного туриста. Кроме информатики: единственная пятерка в школьном аттестате. Поэтому, получив среднее образование, Женя поступил в РГГУ на «Прикладную информатику в информационной сфере».

«Хотел стать крутым программистом, богом сетей и технологий, но в университете это ушло, когда начал заниматься предпринимательством. Видимо, сильная сторона сама взяла верх над слабой», — бизнесмен пожимает плечами.

Увлечение сноубордом в студенчестве превратилось в бизнес. А 2011 с партнером Женя начинает выпускать доски, крепления и ботинки для сноуборда под брендом Glide Snowboards. Через 3 года ребята закрыли дело, но еще перед этим предприимчивый юноша задумался, чем заняться дальше. В 2010 переехал в Санкт-Петербург. Причина прозаична: «В Тольятти меньше возможностей для развития».

Но еще до того, как все закончилось, мечтал:

«Вот бы связать жизнь с серфингом, жить у океана на берегу с пальмами, круглый год ловить волны в тепле».

Первый сап

Выехать за границу тогда Женя не мог: не было загранпаспорта. В конце зимы 2012 года он увидел объявление о продаже надувного сапа Red Paddle.

«Приехал попробовать что такое сап под сильный ветровой прогноз: меня помесило на волнах, я ничего не понял, но понравилось. Подумал: пока нет «загранника», покатаюсь так. Пусть и по гладкой воде, на большой доске с непонятным веслом, но все-таки это какой-никакой серфинг», — вспоминает он.

На сапе плавал по водоемам Петербурга, путешествовал с ним по России, потом начал тренироваться, участвовать в гонках. Завел блог о сапсерфинге, где рассказывал о мировых новинках индустрии, переводил материалы с англоязычных сайтов и публиковал. Блог быстро стал популярным. На волне зарождающегося интереса аудитории Женя решил — пора превратить хобби в бизнес.

Хобби равно бизнес

Продажей оборудования для сапсерфинга в России тогда почти никто не занимался. Женя связался с одним из своих товарищей, кто занимался продажей досок. Тот поверил в молодого питерского первопроходца и прислал ему несколько десятков досок на продажу. Интернет-магазин сразу принес несколько удачных сделок, и завертелось. Тогда на рынке были только продавцы оборудования для виндсерфинга и кайтсерфинга. В России никто не знал про сапбординг, и уж тем более не думал работать с этим.

Успех начинания Женя объясняет так: «Когда ты сам вовлечен в спорт, пишешь об этом, рассказываешь, показываешь на своем примере, к тебе начинают приходить люди с вопросами, за советом или консультацией. Они покупают оборудование и благодарны». Быть монополистом довелось недолго, постепенно на рынке появились конкуренты:

«Они вынуждали меня не лениться, больше работать, придумывать, учиться. Если бы не они, наш проект не развился бы так сильно, я бы не узнал столько об интернет-маркетинге и о бизнесе в целом».

В 2015 помимо интернет-магазина SUP-SHOP.RU появилось оптовое направление SUP Distribution, ребята заключили эксклюзивные контракты на распространение с несколькими престижными брендами: Mistral, SUPSKIN, Gladiator, D7. Ездили по выставкам Paddle Expo, Boot Duseldorf ISPO, наладили контакты с производителями и поставщиками, участвовали в гонках (Stand Up World Series, 11 city tour, ISA World Championship) и сами их устраивали.

SUP SPOT — место сапсерфера

В 2016 году Женя с командой открыл школу сапсерфинга и прокатную станцию под названием SUP SPOT на озере Нижнее Суздальское. Все началось в гараже на Лахтинском разливе: изначально это был склад досок, которые компании присылали для теста и личное оборудование ребят. «Хотелось создать место, где все саперы Питера могут собираться в дружном кругу, вместе погрести после работы, пообщаться или просто попить пивка с шашлычком», — рассказывает Женя. Сегодня проект SUP SPOT — партнерская сеть станций по всей России: есть в 22 городах России. Владельцы «спотов» используют единое оформление, документацию, общаются, делятся опытом.

«Мы нацелены на объединение, совместную работу по развитию, во всех таких очагах SUP-активности мы видим только друзей и возможных партнеров, а не конкурентов, ведь чем больше людей этим занимается, тем больше россиян узнает о САПе», — подчеркивает он.

Гонка с собой

В 2012-м и в 2013-м годах Женя участвовал в Выборгском SUP-марафонах. На Кубке Балтики по SUP в 2013 уже взял серебро. В 2014 победил в нескольких серьезных сап-гонках. В том числе прошел сложнейшую в мире пятидневную гонку на 220 километров в Голландии, участвовал в этапе чемпионата кубка Европы в Финляндии. Сам был организатором любительских гонок и ездил на фестивали. Как он сам говорит, занимался тем, что иностранцы в спорте называют «push the limits» — раздвигать границы, продвигал индустрию сапбординга вперед.

«В любом соревновании главный соперник — ты сам. Сколько смог уделить времени и сил тренировкам, насколько строго соблюдал режим, как мотивировал себя, такой и будет результат. На старте стоят соперники, ты хочешь быть быстрее них, но главное — победить себя: на тренировке и во время гонки», — рассуждает сапсерфер.

Сейчас Женя не участвует в гонках так активно, как прежде. «Участие в соревнованиях требует много подготовки, специальной диеты, отдыха. Просто не хватает на это времени, не хочу заниматься такой серьезной вещью вполсилы», — объясняет он.

Сапбординг как образ жизни

Два года назад с подачи Жени в России впервые отпраздновали День сапсерфинга (Supday.ru). Праздничные мероприятия прошли в двадцати пяти городах страны. Цель — дать возможность всем желающим бесплатно покататься на сапах, приобщиться к культуре. В этом году праздник повторят, но уже с большим размахом. Семья сапсерферов в России с каждым годом ширится все сильнее. У Жени далеко идущие планы: построить мощную Федерацию сапбординга, в рамках которой проводить чемпионаты по всей России, открывать уникальные места для сплавов и помогать всем желающим зарабатывать на хобби.

А про абстрактные мечты рассуждает так:

«Через 5 и 10 лет хочу быть более спокойным, не заниматься рутинной работой, получать больше удовольствия от жизни, больше серфить. Возможно, хотел бы пожить в Португалии, на Гавайях или Индонезии, но из России точно не хочу надолго уезжать».

А опыт, перенятый у зарубежных коллег, Женя планирует везти в Россию.