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14:15   4 Июня 2019
Россия

Более 30 свалок и опасных для экологии объектов ликвидируют в России

Более 30 свалок и опасных для экологии объектов ликвидируют в России

Глава проектного офиса нацпроекта «Экология» Татьяна Полянская сообщила, что в России до конца года ликвидируют 16 свалок и 17 опасных для экологии объектов.

Всего в рамках федеральной программы «Чистая страна» должны быть уничтожены 43 объекта.

«Из них работы на 33 объектах будут завершены в этом году. В том числе до конца 2019 года будет ликвидировано 16 свалок и 17 объектов накопленного экологического ущерба», — сказала Полянская.

Она отметила, что в это число входят свалка «Кучино» в Подмосковье, а также челябинская свалка. Кроме того, завершатся работы по утилизации отходов мурманской птицефабрики.

Предстоит восстановить 163,4 гектара земель. После этих работ улучшится качество жизни 450 тысячи человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #мусор #экология #свалки

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