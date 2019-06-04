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14:15   4 Июня 2019
Россия

Экс-оперативник заявил, что у погибшего спецназовца не было шансов

Экс-оперативник заявил, что у погибшего спецназовца не было шансов

Экс-оперативник Московского уголовного розыска Вячеслав Демин заявил, что у погибшего в драке спецназовца Никиты Белякина не было шансов отбиться. Об этом он рассказал 4 июня «News.ru»

По словам Демина, оценивать действия Белякина с точки зрения профессиональных навыков бесполезно. Несмотря на то, что человек четыре года был в спецподразделениях, он понимал, что находится на гражданке. И здесь сработал внутренний предохранитель. 

«Для наших судов не существует понятия необходимой самообороны, поэтому, если бы он действовал как на войне, с большой долей вероятности его бы и сделали в итоге виноватым», — считает бывший оперативник. 

Демин также подчеркнул, что заступиться за кого-то на наших улицах «сродни подвигу». В режиме «как на войне» Белякин мгновенно выстрелил бы на поражение и спас себе жизнь, «положив» толпу. 

«Но в том «гражданском» режиме, в котором он действовал, отбиться от толпы было невозможно,  — считает эксперт. 

Экс-оперативник заявил, что у погибшего спецназовца не было шансов

Напомним, Белякин погиб в драке, став свидетелем уличных разборок. Он вступился за мужчину, которое в ходе потасовки ранили ножом. Спецназовец попытался остановить злоумышленников, выстрелив в воздух из травматического оружия, но его повалили на землю и зарезали ножом в область груди. 

Ранее сообщалось, что следком задержал двух подозреваемых в убийстве Белякина. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #драка #смерть #белякин

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