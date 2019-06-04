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13:59   4 Июня 2019
Россия

Рейс Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок

Рейс Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок

Экипаж вылетевшего в Берлин Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр» решил вернуться во Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.

На 40-й минуте полета в салоне самолета выпали кислородные маски и командир запросил в аэропорту вылета аварийную посадку. После выработки топлива самолет приземлился в московском аэропорту в 13.14 по местному времени, сообщили в экстренных службах. 

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла благополучно и состояние пассажиров и экипажа нормальное.

После посадки самолетом занялись специалисты. Пассажирам будет предоставлен резервный борт.

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Автор: Ольга Шпакова
#экстренная посадка #происшествия #аэропорт #ютэйр #внуково #boeing-737

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