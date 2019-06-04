Мэра Одессы занесли в базу данных сайта «Миротворец»

Личные данные Геннадия Труханова – мэра Одессы – были внесены на сайт «Миротворец» с пометкой – «за нарушение украинского законодательства о гражданстве в связи с получением второго гражданства (российского)».

Как отмечается на сайте, у Труханова, помимо украинского паспорта, было два российских паспорта, правда оба они были аннулированы в 2017 году. В подтверждение этого на «Миротворце» опубликованы ссылки на СМИ, сообщавших о втором гражданстве одесского мэра.

Скандальный украинский сайт «Миротворец» на протяжении последних лет публикует личные данные работников СМИ, деятелей культуры, ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и других граждан, безосновательно названных «изменниками родины». Весной 2016 года на сайте были опубликованы списки журналистов, получивших аккредитацию в ЛНР и ДНР, в числе которых оказались и иностранные граждане. После публикации личных данных, многие журналисты стали получать угрозы в свой адрес.

Как заявила тогда Дунья Миятович, занимавшая в 2016 году пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ, публикация личных данных журналистов является тревожным шагом, ставящим под угрозу безопасность представителей прессы. Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация является прямым призывом к расправе над сотрудниками СМИ.