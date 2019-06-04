Смольный нашел способ снизить тарифы за ЖКХ для петербуржцев

Смольный выявил необоснованные издержки у крупнейших поставщиков коммунальных услуг — ГУП «Водоканал» и ГУП «ТЭК СПб». Их устранение позволит сдержать рост тарифов ЖХК, которые ежегодно повышаются с 1 июля, уверен заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания Петербурга Александр Тетердинко.

«Тариф складывается в основном из издержек монополистов — «Водоканала», «ГУП ТЭКа». Правительству удалось выявить необоснованные издержки, моменты, на которых можно было бы сэконоить. Где-то — на аппарате управления, где-то — не производить неэффективные закупки. В результате себестоимость оказания услуг не вырастет, а где-то может сократиться», — объяснил Тетердинко «Политике Сегодня».

Как выполняется поручение врио губернатора Александра Беглова по исключению необоснованных затрат у коммунальных монополистов обсуждали на совещании у градоначальника накануне. Так, в «Водоканале» расторгаются и пересматриваются расходные договоры, что позволит снизить темп роста тарифов. С 1 июля они повысятся не на 7%, как максимально установила ФАС, а на 3,2%. В работе ГУП «ТЭК СПб» удалось сэкономить 755 миллионов рублей. Резервы будут направлены на снижение тарифа на тепловую энергию для населения.

Александр Тетердинко отметил, что пока новые тарифы не утверждены, поэтому точно нельзя сказать, как именно они изменятся. Но максимального роста не будет

«Где-то тариф снизится, а где-то он вырастет совершенно незначительно, намного меньше, чем уровень инфляции. На каком уровне тариф будет установлен, сказать не могу. Но точно однозначно, что роста на 3,3%, а это предельное значение, установленное ФАС, не будет. Это то, о чем говорил действующий губернатор еще несколько месяцев назад. И он выполняет общение о том, что остановит рост тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге», — сказал зампредседателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания.

Таким образом, ежегодная индексация тарифов ЖХК останется для жителей северной столицы практически незаметной: вместо роста на 4-5% она составит всего 0,5%. Усилия правительства Петербурга по оптимизации расходов поставщиков коммунальных услуг ранее оценил глава ФАС Игорь Артемьев.