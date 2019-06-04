Чайка заявил, что в ряде регионов отсутствуют заводы по переработке мусора

Мусороперерабатывающих заводов нет в 38 из 44 субъектов России. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка во вторник, 4 июня, на совещании в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что имеют место быть массовые случаи непринятия органами местного самоуправления необходимых мер по ликвидации несанкционированных свалок.

Нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений в Белгородской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тверской областях потребовали прокурорского вмешательства. В Северной Осетии и Орловской области деньги из региональных бюджетов, которые выделены на программы в сфере ТКО, не предусматриваются или используются неэффективно.

Напомним, сейчас в стране действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами. Региональные операторы должны заниматься транспортировкой, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов.