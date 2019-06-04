Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аноним перевел Навальному 3,5 миллиона рублей после расследования об имуществе Мединского

Аноним перевел Навальному 3,5 миллиона рублей после расследования об имуществе Мединского

 Рейс Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок

Рейс Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Эксперт назвал предсказуемым арест свидетеля расследования Мюллера в США

Эксперт назвал предсказуемым арест свидетеля расследования Мюллера в США

 Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ

Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ
Аноним перевел Навальному 3,5 миллиона рублей после расследования об имуществе Мединского

Аноним перевел Навальному 3,5 миллиона рублей после расследования об имуществе Мединского

 Рейс Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок

Рейс Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Эксперт назвал предсказуемым арест свидетеля расследования Мюллера в США

Эксперт назвал предсказуемым арест свидетеля расследования Мюллера в США

 Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ

Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ
13:51   4 Июня 2019
Россия

Чайка заявил, что в ряде регионов отсутствуют заводы по переработке мусора

Чайка заявил, что в ряде регионов отсутствуют заводы по переработке мусора

Мусороперерабатывающих заводов нет в 38 из 44 субъектов России. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка во вторник, 4 июня, на совещании в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что имеют место быть массовые случаи непринятия органами местного самоуправления необходимых мер по ликвидации несанкционированных свалок.

Нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений в Белгородской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тверской областях потребовали прокурорского вмешательства. В Северной Осетии и Орловской области деньги из региональных бюджетов, которые выделены на программы в сфере ТКО, не предусматриваются или используются неэффективно.

Напомним, сейчас в стране действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами. Региональные операторы должны заниматься транспортировкой, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#чайка #мусор #экология #генпрокурор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...