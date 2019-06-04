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13:47   4 Июня 2019
Россия

Около 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Подмосковье

Около 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Подмосковье

Полицейские изъяли более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски на сумму более пяти миллионов рублей. На бутылках были наклеены поддельные марки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сообщается, что склад нашли на территории одного из частных домовладений.

Следствие завело уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве. Подозреваемый 57-летний уроженец Рязанской области отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии полицейских задержали за взятки от перевозчиков некачественного алкоголя.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #полиция #подмосковье #контрафактный алкоголь

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