Видео задержания подозреваемых в убийстве экс-спецназовца появилось в сети

Опубликовано видео с задержанием подозреваемых в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в деревне Путилково в Подмосковье.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов врываются в квартиры вероятных участников драки. Никто из подозреваемых сопротивления не оказал.

На данный момент следователи допросили более 50 свидетелей. В результате полиции удалось задержать двух человек, которые оказались уроженцами одной из стран СНГ.

Напомним, в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском бывший спецназовец ГРУ кинулся спасать мужчину, которого избивали несколько человек. В результате он сам погиб от удара ножом.