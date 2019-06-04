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 Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ

Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ
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 Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ

Тель-Авив украсили флагами Литвы перед парадом ЛГБТ
13:06   4 Июня 2019
Весь мир

Главный гей Литвы не знает, как Тель-Авив перепутал флаг ЛГБТ с прибалтийским триколором

Главный гей Литвы не знает, как Тель-Авив перепутал флаг ЛГБТ с прибалтийским триколором

На улицах Тель-Авива, где недавно отгремел песенный конкурс Евровидение, в преддверии уже традиционного массового гей-парада, который пройдет 14 июня, появились флаги Литвы. Почему вместо радужных полотен на столбах висели триколоры прибалтийской республики, власти израильской столицы не объяснили. Пользователи в соцсетях сообщили, что вскоре флаги заменили на соответствующие предстоящему мероприятию.

Не взялся рассуждать о причинах произошедшего и руководитель лиги геев Литвы Владимир Симонко.

«Мне об этом ничего неизвестно», - заверил он «Политику Сегодня».

Главный гей Литвы не знает, как Тель-Авив перепутал флаг ЛГБТ с прибалтийским триколором

На родине у собеседника агентства пока много работы, в отличие от Израиля. Литва в международном рейтинге Rainbow Index занимает 37 место среди 49 стран Европы. Рейтинг свидетельствует о степени уважении государством геев и лесбиянок. Ранее Симонко сетовал что, что подростки с нетрадиционной сексуальной ориентацией чувствует себя в Литве некомфортно: их часто унижают и дискриминируют.

Что касается Израиля, то Тель-Авив в демонстрации толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу не исключение. В минувшие выходные в Израиле стартовал «Месяц гордости», в рамках которого пройдут около 50 мероприятий, посвященных теме однополой любви: кинофестивали, концерты, выставки и массовая гей-свадьба.

 

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Автор: Марк Григорьев
#литва #лгбт #тель-авив #гей-парад

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