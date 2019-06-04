Главный гей Литвы не знает, как Тель-Авив перепутал флаг ЛГБТ с прибалтийским триколором

На улицах Тель-Авива, где недавно отгремел песенный конкурс Евровидение, в преддверии уже традиционного массового гей-парада, который пройдет 14 июня, появились флаги Литвы. Почему вместо радужных полотен на столбах висели триколоры прибалтийской республики, власти израильской столицы не объяснили. Пользователи в соцсетях сообщили, что вскоре флаги заменили на соответствующие предстоящему мероприятию.

עיריית תל אביב תלתה אתמול בטעות כמה דגלים של ליטא בשדרות בן גוריון במקום דגלי גאווה ????️????. הבוקר הוחלפו הדגלים לדגלים הנכונים ????????????. צילם: דימטרי @ynetalerts pic.twitter.com/tR8GzO5Naa — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) 3 июня 2019 г.

Не взялся рассуждать о причинах произошедшего и руководитель лиги геев Литвы Владимир Симонко.

«Мне об этом ничего неизвестно», - заверил он «Политику Сегодня».

На родине у собеседника агентства пока много работы, в отличие от Израиля. Литва в международном рейтинге Rainbow Index занимает 37 место среди 49 стран Европы. Рейтинг свидетельствует о степени уважении государством геев и лесбиянок. Ранее Симонко сетовал что, что подростки с нетрадиционной сексуальной ориентацией чувствует себя в Литве некомфортно: их часто унижают и дискриминируют.

Что касается Израиля, то Тель-Авив в демонстрации толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу не исключение. В минувшие выходные в Израиле стартовал «Месяц гордости», в рамках которого пройдут около 50 мероприятий, посвященных теме однополой любви: кинофестивали, концерты, выставки и массовая гей-свадьба.