Детский омбудсмен Кузнецова отчиталась о снижении числа «матерей-кукушек»

В России снизилось число женщин, которые бросают своих детей. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по делам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, этот показатель снизился на 22%. Также стало меньше детей, отобранных у нерадивых родителей органами опеки.

«Оставленные матерями снизилось на 22%. С 2016 по 2018 годы на 36% снизилось число детей, отобранных у родителей», — сказала Кузнецова.

На 15,6% снизилось число родителей, лишенных прав воспитывать ребенка.

По данным детского омбудсмена, сегодня в России официально насчитывается 30 миллионов 200 тысяч несовершеннолетних. Детей становится меньше.