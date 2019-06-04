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13:18   4 Июня 2019
Россия

Детский омбудсмен Кузнецова отчиталась о снижении числа «матерей-кукушек»

Детский омбудсмен Кузнецова отчиталась о снижении числа «матерей-кукушек»

В России снизилось число женщин, которые бросают своих детей. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по делам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. По ее словам, этот показатель снизился на 22%. Также стало меньше детей, отобранных у нерадивых родителей органами опеки. 

«Оставленные матерями снизилось на 22%. С 2016 по 2018 годы на 36% снизилось число детей, отобранных у родителей», — сказала Кузнецова. 

На 15,6% снизилось число родителей, лишенных прав воспитывать ребенка. 

По данным детского омбудсмена, сегодня в России официально насчитывается 30 миллионов 200 тысяч несовершеннолетних. Детей становится меньше.

«К сожалению, отметим тревожную тенденцию рождаемости: один миллион 599 316 человек родилось в 2018 году. Меньше, чем в 2015 году. В связи с этим все, что касается демографии, актуальные темы»,  — отметила уполномоченный. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #дети #общество #кузнецова

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