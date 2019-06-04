Эксперт назвал предсказуемым арест свидетеля расследования Мюллера в США

Одного из свидетелей расследования по развалившемуся в итоге делу о «российском вмешательстве» спецпроекрора США Роберта Мюллера – Джорджа Надера – задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в перевозке и хранении детского порно.

Интересно, что обвинение в хранении детской порнографии было предъявлено Надеру еще в январе 2018 года, однако задержали его только сейчас. Об этом со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния сообщает во вторник Федеральное агентство новостей (ФАН).

В мобильном телефоне ливано-американского бизнесмена было обнаружено некоторое количество визуальных изображений несовершеннолетних, которые совершали откровенно сексуальные действия. При этом отмечается, что это был не первый раз, когда Надер попался на детском порно – в аналогичном преступлении его обвиняли еще в 1991 году и тогда он свою вину признавал. Поэтому, если сейчас его вину удастся доказать, то мужчине, выступавшего свидетелем в рамках расследования Мюллера, может грозить 15-40 лет тюрьмы.

По мнению главного редактора сетевого журнала PolitRussia.com Руслан Осташко, который прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ФАН, арест Надера выглядит логично и предсказуемо.

По его словам, американское правосудие использует в делах, подобных расследованию Мюллера, людей, на которых есть какой-нибудь компромат, и на которых таким образом можно оказывать давление с целью получить от них нужные показания.

«Соответственно, про нездоровые увлечения этого самого Надера Мюллеру и остальным «расследователям» было известно с самого начала. Но надавить на этого свидетеля до такой степени, чтобы получить нужный результат, им почему-то не удалось. Его решили наказать», - отметил эксперт.

Также он добавил, что арест Надера может послужить сигналом для других фигурантов данного дела, что при новом генеральном прокуроре от них ждут правильных показаний.

Подробнее об аресте свидетеля бывшего спецпрокурора Мюлера читайте в материале Федерального агентства новостей.