Застройщик потребовал от Резника извиниться за фейки, либо сдать мандат

Петербургский депутат Максим Резник должен публично извиниться за клевету или отказаться от мандата законодательного собрания Петербурга, считает глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко.

Это не цель отомстить Резнику, а желание отстоять позицию множества петербуржцев, поддерживающих программу реновации, объяснил он, пишет ФАН. Поэтому Резник должен признаться в распространении фейков и извиниться перед компанией «Воин-В», считает Глушенко. Впрочем глава компании не верит, что народный избранник одумается.

«В любом случае, наша команда убеждена в своей правоте, и мы будем добиваться правды до конца», — подчеркнул Глушенко.

Он также убежден в том, что в случае необходимости сторонники реновации добьются того, чтобы Резника лишили мандата.

Ранее Василеостровский районный суд принял иск Глущенко к Максиму Резнику о защите чести и достоинства. Глава «Воин-В» обвиняет депутата в оскорблениях и нападках на программу реновации.

Глушенко пояснил, что Резник высказывался против проведения программы реновации, которая затрагивает сотни людей, ждущих законного жилья. Истец полагает, что высказывания Резника указывают на его намерение способствовать социальной нестабильности в городе.

«Не сомневаюсь, что любая лингвистическая экспертиза докажет оскорбительность и неприемлемость публичных высказываний Резника в мой адрес. Чем это было вызвано — затуманенностью сознания вследствие курения (предположительно, запрещенных веществ. — прим. ред. ), либо недобросовестностью в политических методах — это уже вторичный вопрос», - сказал Глущенко.

Ранее Куйбышевский районный суд отклонил требование Резника признать незаконным строительство многоквартирных жилых домов по программе реновации, которые необходимы для расселения ветхих домов первых массовых серий.

«Воин-В» выступает оператором городской программы реновации по расселению ветхих и аварийных домов.