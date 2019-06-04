Американские солдаты взорвали нефтяную баржу с рабочими в Сирии

Американские солдаты подорвали при помощи ракеты нефтеналивной танкер на реке Евфрат. Шесть членов экипажа баржи погибли, еще пятеро с ранениями доставлены в госпиталь, сообщает 3 июня ФАН.

По информации агентства, американцы даже не попытались скрыть преступления. Они знали, что на танкере есть рабочие, и не постеснялись снять на видео взрыв баржи. При этом нормы международного права запрещают им в принципе находиться на территории Сирии.

По мнению военного эксперта, доктора военных наук Анатолия Матвийчука, США долгое время поддерживали террористов, эксплуатирующих нефтяные ресурсы на востоке Сирии. Из-за топливного кризиса Дамаск вынужден закупать нелегально добытую нефть. А США, используя любые средства, в том числе насилие, показывают местным жителям, что ситуация лучше не станет.

Эксперт напомнил, что нефтяные запасы на востоке Сирии контролируют группировки, поддерживаемые США. При этом Америка сама участвовала в разработке ряда месторождений, откуда контрабандой вывозила нефть и продавала на рынках.

«И вдруг создается угроза, что эту нефть может получить Дамаск, правительственные силы, что усилит и государство и армию. Американцам это не нравится, они пытаются противостоять Дамаску. Наносится экономический, финансовый и военный ущерб официальному правительству Сирии», — считает он.

При этом Матвийчук отметил, что политика США не изменится, пока Вашингтон не окажется перед лицом катастрофических политических последствий. Он подчеркнул, что повлиять на Америку не смогла даже ООН, однако она должна вспомнить, что является гарантом мира во всем мире.