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12:47   4 Июня 2019
Россия

Песков заявил, что конкретики по саммиту нормандской четверки пока нет

Песков заявил, что конкретики по саммиту нормандской четверки пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что недавно глава государства Владимир Путин обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном необходимость активировать «нормандский формат».

В последнее время в СМИ появились сообщения, что Париж и Берлин рассматривают возможность проведения саммита в нормандском формате со встречей лидеров РФ и Украины.

Песков отметил, что для этого Украина еще не сформировала команды.

«Эту домашнюю работу должен выполнить Киев, который находится в стадии формирования, определения своей позиции. Пока нет конкретных прикидок по времени проведения такого саммита», — сказал представитель Кремля.

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Автор: Виктория Разумовская

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