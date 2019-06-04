Песков заявил, что конкретики по саммиту нормандской четверки пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что недавно глава государства Владимир Путин обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном необходимость активировать «нормандский формат».
В последнее время в СМИ появились сообщения, что Париж и Берлин рассматривают возможность проведения саммита в нормандском формате со встречей лидеров РФ и Украины.
Песков отметил, что для этого Украина еще не сформировала команды.
«Эту домашнюю работу должен выполнить Киев, который находится в стадии формирования, определения своей позиции. Пока нет конкретных прикидок по времени проведения такого саммита», — сказал представитель Кремля.