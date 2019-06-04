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12:47   4 Июня 2019
Россия

Беглов пообещал продолжить работу по снижению темпов роста коммунальных тарифов

Беглов пообещал продолжить работу по снижению темпов роста коммунальных тарифов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил намерение продолжить работу по снижению тарифной нагрузки на горожан.

Об этом он заявил во вторник на совещании по вопросам тарифного регулирования, которое прошло в Смольном. Слова главы региона приводит информационное агентство «Невские новости».

В частности, сообщается, что Беглов на совещании акцентировал внимание на грядущем снижении коммунальных тарифов для петербуржцев, отметив, что это лишь одно звено в цепи планомерной работы. За ним последуют другие этапы, чтобы горожане смогли почувствовать работу правительства.

В настоящее время, по словам градоначальника, тарифы «приводятся в норму. При этом Беглов обратился к ресурсоснабжающим организациям с призывом расходовать средства рачительно и не возлагать на петербуржцев дополнительную финансовую нагрузку.

«Работа по снижению тарифов будет продолжена», - подчеркнул он.

Беглов пообещал продолжить работу по снижению темпов роста коммунальных тарифов 

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Автор: Александр Люблинский
#петербург #тарифы #смольный #снижение #беглов

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