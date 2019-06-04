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12:34   4 Июня 2019
Россия

Россия не уведомляла США об отъезде специалистов из Венесуэлы

Россия не уведомляла США об отъезде специалистов из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия якобы проинформировала США о том, что вывела своих людей из Венесуэлы. Об этом пишет ФАН.

Песков предположил, что это отсылка на какие-то источники из СМИ, поскольку российская сторона не предоставляла никакой официальной информации на этот счет. 

«Там есть специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники», — добавил представитель Кремля, предложив с соответствующим вопросом обратиться к американской стороне.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #песков #трамп #венесуэла

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