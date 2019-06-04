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12:40   4 Июня 2019
Весь мир

Дамасские фермеры поставят в Россию 60 тонн черешни

Дамасские фермеры поставят в Россию 60 тонн черешни

В провинции Дамаск стартовал сезон промышленного сбора урожая плодовых культур. В фруктовом саду размером более 40 гектар растут черешня, персики, груши и яблоки.

К сбору привлекают сезонных сборщиков, что является хорошим подспорьем для местного населения. Правительство в Дамаске дает поддержку фермерам, обеспечивающим страну продовольствием.

Местный фермер Фаваз Абден Ами рассказал корреспонденту ФАН, что благодарен сирийскому правительству за поддержку фермерских хозяйств. Он отметил, что даже во время войны дамасские фермеры продолжали заниматься хозяйством, но из-за отсутствия рынков сбыта большая часть урожая пропадала, по многим причинам не попадая на рынки. Теперь с приходом мирной жизни в западные провинции республики эти проблемы отпали.

Дамасские фермеры поставят в Россию 60 тонн черешни

Отметим, с начала войны в Сирии Россия активно оказывала республике дипломатическую помощь и старалась помочь сирийской экономике на международном уровне.

С восстановлением экономики Сирия будет восстанавливать экспорт в другие страны и Россия в перспективе может стать одним из важных торговых партнеров.

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #фермеры #черешня #провинция дамаск

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