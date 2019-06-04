Россияне помогли Бутиной рассчитаться с долгами перед адвокатами в США

Выступая на пресс-конференции, Ионов рассказал, что после видеообращения Бутиной удалось привлечь 13 миллионов рублей, еще семь миллионов рублей были реструктуризированы. Он подчеркнул, что удалось договориться с тремя адвокатами, отметив, что предстоит большая работа.

Вице-президент поблагодарил за неравнодушие граждан России.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, Бутиной организация перевела уже 10 миллионов рублей. Кроме этого, Российский фонд мира пожертвовал девушке три миллиона рублей.

СМИ напоминает, Бутина подала апелляцию после несправедливого приговора суда США. Девушке пришлось признать вину, чтобы сохранить возможность вернуться в Россию. Иначе ей грозило тюремное заключение на многие годы.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты национальных ценностей проведет пресс-конференцию в поддержку Бутиной.