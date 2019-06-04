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12:25   4 Июня 2019
Россия

Фонд защиты национальных ценностей собрал для Бутиной 10 миллионов рублей

Фонд защиты национальных ценностей собрал для Бутиной 10 миллионов рублей

Фонду национальных ценностей удалось собрать для россиянки Марии Бутиной, которая отбывает наказание в американской тюрьме, десять миллионов рублей из необходимых 43 миллионов. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил глава Фонда Александр Малькевич.

Организация объявила об эстафете по сбору средств после того, как Бутина записала видеообращение с просьбой помочь.

По словам Малькевича, он знаком с бедой Бутиной не понаслышке, поскольку сам получал предписание от агентов ФБР.

Ранее стало известно, что Фонд перечислил транш в размере пяти миллионов рублей для оплаты юридической помощи по апелляции на приговор суда. Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания россиянки в тюрьме.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #сша #общество #бутина

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