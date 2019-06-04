Фонд защиты национальных ценностей собрал для Бутиной 10 миллионов рублей

Фонду национальных ценностей удалось собрать для россиянки Марии Бутиной, которая отбывает наказание в американской тюрьме, десять миллионов рублей из необходимых 43 миллионов. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил глава Фонда Александр Малькевич.

Организация объявила об эстафете по сбору средств после того, как Бутина записала видеообращение с просьбой помочь.

По словам Малькевича, он знаком с бедой Бутиной не понаслышке, поскольку сам получал предписание от агентов ФБР.

Ранее стало известно, что Фонд перечислил транш в размере пяти миллионов рублей для оплаты юридической помощи по апелляции на приговор суда. Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания россиянки в тюрьме.