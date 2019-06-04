Минобороны в этом году провело переговоры с главами военных ведомств 17 стран

Переговоры с руководством военных ведомств 17 стран были проведены МО РФ за пять месяцев текущего года, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания ведомства он также отметил, что с января удалось реализовать порядка 800 международных мероприятий - то есть около половины запланированных на 2019 год.

Министр уточнил, что особое внимание уделяли расширению связей со странами СНГ, укреплению Организации Договора о коллективной безопасности, также велась работа по содействию политическому урегулированию в САР.

Шойгу также рассказал о важности работы над Восьмой Московской конференции по международной безопасности.