Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следком задержал двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске))

Следком задержал двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске))

 Фонд защиты национальных ценностей собрал для Бутиной 10 миллионов рублей

Фонд защиты национальных ценностей собрал для Бутиной 10 миллионов рублей
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

 Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы

Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы
Следком задержал двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске))

Следком задержал двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске))

 Фонд защиты национальных ценностей собрал для Бутиной 10 миллионов рублей

Фонд защиты национальных ценностей собрал для Бутиной 10 миллионов рублей
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

 Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы

Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы
12:20   4 Июня 2019
Россия

Минобороны в этом году провело переговоры с главами военных ведомств 17 стран

Минобороны в этом году провело переговоры с главами военных ведомств 17 стран

Переговоры с руководством военных ведомств 17 стран были проведены МО РФ за пять месяцев текущего года, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания ведомства он также отметил, что с января удалось реализовать порядка 800 международных мероприятий - то есть около половины запланированных на 2019 год.

Министр уточнил, что особое внимание уделяли расширению связей со странами СНГ, укреплению Организации Договора о коллективной безопасности, также велась работа по содействию политическому урегулированию в САР.

Шойгу также рассказал о важности работы над Восьмой Московской конференции по международной безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #минобороны #шойгу #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...