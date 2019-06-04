Следком задержал двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Красногорске))

Сотрудники СК РФ задержали двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего военнослужащего

Следственный комитет допросил более 50 человек в рамках расследования уголовного дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, совершенного в подмосковном Красногорске в ночь на воскресенье.

Двое подозреваемых задержаны, в настоящее время устанавливается роль каждого из них в совершенном преступлении.

Об этом во вторник сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - добавила она.

По словам Петренко, к настоящему моменту все участники происшествия установлены, следователи работают с некоторыми из них.

Напомним: 24-летний Никита Белянкин был убит ударом ножа в сердце в под городом Красногорск в Московской области, когда вступился за мужчину, которого избивала толпа. Как сообщает телеканал «360», приводя слова друга Никиты Белянкина, похороны спецназовца похоронят 6 июня на Митинском кладбище. Предположительно церемония пройдет в 13-14 часов, о точном времени будет сообщено дополнительно.