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14:00   4 Июня 2019
Россия

Аноним перевел Навальному 3,5 миллиона рублей после расследования об имуществе Мединского

Аноним перевел Навальному 3,5 миллиона рублей после расследования об имуществе Мединского

Алексей Навальный 23 мая выпустил «расследование», речь в котором идет об имуществе министра культуры Владимира Мединского. На следующий день на биткоин-кошелек блогера неизвестный спонсор перечислил 6,8 биткоинов (около 3,5 миллиона рублей).

Навальному перечислили 3,5 миллиона рублей за «расследование» о Мединском

В этот же день Навальный улетел отдыхать с семьей в Турцию.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что даты снятия средств с принадлежащих Навальному биткоин-кошельков, на которые ему поступают крупные суммы от неизвестных иностранных спонсоров, совпадают с датами его заграничных поездок. 

Например, в апреле прошлого года блогер отдыхал в Египте. В это же время с его счета были сняты три биткоина (более миллиона рублей). В мае 2018 года, когда Навальный отдыхал в Италии, с кошелька были сняты еще пять биткоинов. Кроме того, блогер побывал в прошлом году в Латвии, Венгрии, Польше, Германии, США, Австрии и Испании — за время этих поездок с его счетов были сняты почти 90 биткоинов.

Навальному перечислили 3,5 миллиона рублей за «расследование» о Мединском

Также известно, что на майские праздники в этом году блогер уехал отдыхать в Испанию.

Ранее ФАН обратилось к ФНС и Росфинмониторинг с просьбой проверить источники финансирования Фонда борьбы с коррупцией. Агентство предположило, что Навальный и его соратник Леонид Волков занимаются легализацией теневых доходов из-за рубежа. Создатели ФБК утверждают, что «фонд» работает на пожертвования, однако журналисты выяснили, что крупные суммы в криптовалюте переводят неизвестные, заказывающие компромат на российских олигархов и представителей власти.

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Автор: Виктория Разумовская
#биткоины #навальный #общество #фбк

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