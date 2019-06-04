Аноним перевел Навальному 3,5 миллиона рублей после расследования об имуществе Мединского

Алексей Навальный 23 мая выпустил «расследование», речь в котором идет об имуществе министра культуры Владимира Мединского. На следующий день на биткоин-кошелек блогера неизвестный спонсор перечислил 6,8 биткоинов (около 3,5 миллиона рублей).

В этот же день Навальный улетел отдыхать с семьей в Турцию.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что даты снятия средств с принадлежащих Навальному биткоин-кошельков, на которые ему поступают крупные суммы от неизвестных иностранных спонсоров, совпадают с датами его заграничных поездок.

Например, в апреле прошлого года блогер отдыхал в Египте. В это же время с его счета были сняты три биткоина (более миллиона рублей). В мае 2018 года, когда Навальный отдыхал в Италии, с кошелька были сняты еще пять биткоинов. Кроме того, блогер побывал в прошлом году в Латвии, Венгрии, Польше, Германии, США, Австрии и Испании — за время этих поездок с его счетов были сняты почти 90 биткоинов.

Также известно, что на майские праздники в этом году блогер уехал отдыхать в Испанию.

Ранее ФАН обратилось к ФНС и Росфинмониторинг с просьбой проверить источники финансирования Фонда борьбы с коррупцией. Агентство предположило, что Навальный и его соратник Леонид Волков занимаются легализацией теневых доходов из-за рубежа. Создатели ФБК утверждают, что «фонд» работает на пожертвования, однако журналисты выяснили, что крупные суммы в криптовалюте переводят неизвестные, заказывающие компромат на российских олигархов и представителей власти.